Трамп заявил, что надеется на подписание соглашения с Ираном в ближайшие часы

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на подписание сделки с Ираном в течение ближайших нескольких часов, сообщает в воскресенье телеканал Fox News.

"Президент Трамп сказал Fox News, что сделка с Ираном будет подписана через два-три часа", - заявил журналист телеканала Трей Ингст.

Он отметил, что, по словам американского лидера, подписание произойдет "электронным способом".

Журналист добавил, что затем, как ожидается, через неделю, пройдет уже очная церемония, "возможно, где-то в Европе".