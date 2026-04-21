В Грузии происходят кадровые перестановки в силовых структурах

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе сообщил о кадровых изменениях в правительстве, в том числе в силовых структурах.

"В структуру правительства будет добавлена должность государственного министра по координации правоохранительных органов, и эту должность займёт Мамука Мдинарадзе, занимавший должность начальника Службы госбезопасности. Ему также будет поручено исполнять обязанности вице-премьера Грузии", - сказал Кобахидзе журналистам во вторник.

По его словам, должность руководителя Службы госбезопасности займёт Гека Геладзе, занимавший должность министра внутренних дел Грузии, а министром внутренних дел будет назначен Сулхан Тамазашвили, занимавший должность председателя правительства Аджарской автономной республики.

"Кандидат на пост председателя правительства Аджарии будет назван в ближайшие дни при консультациях с президентом Грузии и Верховным советом Аджарии. Хочу сообщить и о том, что министру иностранных дел Маке Бочоришвили будет поручено исполнять обязанности вице-премьера", - сообщил Кобахидзе.

Грузия Ираклий Кобахидзе Мамука Мдинарадзе Сулхан Тамазашвили Гека Геладзе Мака Бочоришвили
