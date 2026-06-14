Партия Пашиняна заявила о нелегитимности прошедшей в парламент Армении оппозиции

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Правящая партия "Гражданский договор" премьера Армении Никола Пашиняна назвала прошедшие в парламент по результатам выборов 7 июня две оппозиционные силы нелегитимными.

"Парламентская оппозиция - блоки "Сильная Армения" и "Армения" - нелегитимны. Оказавшиеся в парламенте с избирательными взятками оппозиционеры не могут представлять наш народ, а партии, раздававшие предвыборные взятки, должны быть закрыты", - написал в соцсети член партии "Гражданский договор", министр экономики Геворк Папоян.

Ранее в воскресенье Пашинян в видеообращении в соцсети заявил, что предстоящей повесткой возглавляемой им партии станет лишение имущества глав трех оппозиционных сил - главы ГК "Ташир" Самвела Карапетяна, экс-президента Армении Роберта Кочаряна и бизнесмена Гагика Царукяна. "Они должны голодать, чтобы у них и мысли не возникло раздавать предвыборные взятки. Это политическая повестка и в этом смысле революция больше не может быть бархатной", - сказал Пашинян.

Центральная избирательная комиссия Армении на заседании в воскресенье огласила окончательные результаты парламентских выборов 7 июня. Партия Пашиняна "Гражданский договор" набрала 49,7456% голосов. Этот результат позволит партии единолично сформировать новое правительство. Партия "Сильная Армения" главы ГК "Ташир" Самвела Карапетяна набрала 23,2710% голосов, блок "Армения" экс-президента Кочаряна - 9,9231%.

"Процветающая Армения" бизнесмена Гагика Царукяна не преодолела проходной барьер в 4%, набрав 3,893%.