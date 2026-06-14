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Трамп заявил, что Израиль не должен был атаковать Бейрут в день мирных переговоров с Ираном

Президент США призвал сохранить шансы на мирную договоренность с Тегераном

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что атака Израиля на пригород Бейрута не должна была начинаться в день возможного достижения мирного соглашения с Ираном.

"Сегодняшняя утренняя атака на Бейрут не должна была произойти, особенно в такой важный день, когда мы так близки к мирному соглашению с Ираном", - написал он в воскресенье в соцсети Truth Social.

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По его словам, "Израиль имеет право защищать себя от угроз, однако атака, на которую он отвечал, была очень небольшой и незначительной: никто не пострадал, не был ранен или убит, и она не должна сорвать этот важный процесс".

Трамп отмерил, что "мы очень близки к соглашению, которое принесет мир в регион, включая Ливан, и все стороны должны прекратить эскалацию".

"Израилю не следует больше наносить удары где-либо в Ливане, но также не должно быть больше атак против Израиля со стороны каких-либо других участников, включая "Хезболлу", - подчеркнул Трамп.

Он убежден, что "это может стать началом долгого и прекрасного мира". "Давайте не разрушим этот шанс!" - заключил американский президент.

Хроника 28 февраля – 14 июня 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
США Дональд Трамп Израиль Ливан Бейрут Иран
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