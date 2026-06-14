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Путин в поздравлении Трампу назвал его незаурядным человеком и политиком

Путин в поздравлении Трампу назвал его незаурядным человеком и политиком
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Фото: AP/ТАСС

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - На сайте Кремля в воскресенье вечером опубликовано поздравление президента России Владимира Путина американскому президенту Дональду Трампу, которому 14 июня исполнилось 80 лет.

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"Уважаемый господин Президент, дорогой Дональд, от души поздравляю тебя, столь яркого, незаурядного человека и политика, по случаю 80-летия!" - говорится в поздравлении.

"Высоко ценю сложившееся между нами взаимопонимание, позволяющее прямо и откровенно обсуждать любые, даже самые сложные вопросы двусторонней и международной повестки дня", - заявил Путин.

"Уверен, совместными усилиями мы могли бы действительно придать российско-американским отношениям новое качество, а также многое сделать для обеспечения безопасности и стабильности на мировой арене", - подчеркнул российский лидер.

"Искренне желаю тебе доброго здоровья, счастья, благополучия и успехов. Прошу передать наилучшие пожелания Мелании и всем членам твоей семьи", - говорится в поздравлении Путина.

Дональд Трамп Владимир Путин
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