Путин в поздравлении Трампу назвал его незаурядным человеком и политиком

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Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - На сайте Кремля в воскресенье вечером опубликовано поздравление президента России Владимира Путина американскому президенту Дональду Трампу, которому 14 июня исполнилось 80 лет.

"Уважаемый господин Президент, дорогой Дональд, от души поздравляю тебя, столь яркого, незаурядного человека и политика, по случаю 80-летия!" - говорится в поздравлении.

"Высоко ценю сложившееся между нами взаимопонимание, позволяющее прямо и откровенно обсуждать любые, даже самые сложные вопросы двусторонней и международной повестки дня", - заявил Путин.

"Уверен, совместными усилиями мы могли бы действительно придать российско-американским отношениям новое качество, а также многое сделать для обеспечения безопасности и стабильности на мировой арене", - подчеркнул российский лидер.

"Искренне желаю тебе доброго здоровья, счастья, благополучия и успехов. Прошу передать наилучшие пожелания Мелании и всем членам твоей семьи", - говорится в поздравлении Путина.