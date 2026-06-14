Израиль предупредил жителей 29 районов на юге Ливана о необходимости эвакуации перед ударами

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) предупредила жителей 29 районов на юге Ливана о необходимости эвакуироваться перед новыми ударами израильских военных, сообщает в воскресенье The Times of Israel.

"Жителям 16 населенных пунктов предписано эвакуироваться на расстояние не менее одного километра, а жителям еще 13 городов приказано направиться к северу от реки Захрани", - пишет издание со ссылкой на представителя ЦАХАЛ Авихая Адраи.

По словам Ахраи, "в свете нарушения "Хезболлой" соглашения о прекращении огня ЦАХАЛ вынужден действовать против нее силой".