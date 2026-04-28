Еще две сильные вспышки зарегистрированы на Солнце

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Две сильные вспышки класса М произошли во вторник на Солнце, сообщили в Институте прикладной геофизики (ИПГ) им. Федорова.

"28 апреля в 17:07 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4420 (N16W39) зарегистрирована вспышка M1.1 продолжительностью 6 минут", - говорится в сообщении.

По данным ученых, еще одна вспышка класса M1.6 была зарегистрирована в 16:53 по Москве, ее продолжительность составила 6 минут.

Ранее во вторник в Институте сообщили о сильной вспышке класса М на Солнце, она произошла в 15:33 по Москве и длилась 23 минуты.

Солнечные вспышки делятся на пять категорий в зависимости от интенсивности рентгеновского излучения: А, В, C, М и Х. Вспышки класса М относятся к сильным, они могут вызвать радиопомехи на Земле и возможные геомагнитные бури.