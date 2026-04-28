Поиск

Еще две сильные вспышки зарегистрированы на Солнце

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Две сильные вспышки класса М произошли во вторник на Солнце, сообщили в Институте прикладной геофизики (ИПГ) им. Федорова.

"28 апреля в 17:07 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4420 (N16W39) зарегистрирована вспышка M1.1 продолжительностью 6 минут", - говорится в сообщении.

По данным ученых, еще одна вспышка класса M1.6 была зарегистрирована в 16:53 по Москве, ее продолжительность составила 6 минут.

Ранее во вторник в Институте сообщили о сильной вспышке класса М на Солнце, она произошла в 15:33 по Москве и длилась 23 минуты.

Солнечные вспышки делятся на пять категорий в зависимости от интенсивности рентгеновского излучения: А, В, C, М и Х. Вспышки класса М относятся к сильным, они могут вызвать радиопомехи на Земле и возможные геомагнитные бури.

Институт прикладной геофизики ФГБУ ИПГ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

ОАЭ объявили о выходе из ОПЕК и ОПЕК+

 ОАЭ объявили о выходе из ОПЕК и ОПЕК+

Минобороны РФ заявило, что бои с боевиками в городе Кидаль в Мали велись более суток

Российского археолога Бутягина обменяли на офицеров молдавской спецслужбы

 Российского археолога Бутягина обменяли на офицеров молдавской спецслужбы

Военные РФ заявили, что не дали боевикам осуществить госпереворот в Мали

CNN сообщил о продолжении интенсивных закулисных переговоров Ирана и США

 CNN сообщил о продолжении интенсивных закулисных переговоров Ирана и США

ЦАХАЛ призвал к эвакуации жителей 16 деревень и городов на юге Ливана

 ЦАХАЛ призвал к эвакуации жителей 16 деревень и городов на юге Ливана

Что случилось этой ночью: вторник, 28 апреля

Казахстан в мае перенаправит 260 тыс. тонн нефти из-за остановки транзита по "Дружбе"

Индексы S&P 500 и Nasdaq обновили рекорды в понедельник

 Индексы S&P 500 и Nasdaq обновили рекорды в понедельник

Трамп заявил советникам, что его не устраивает последнее предложение Ирана

 Трамп заявил советникам, что его не устраивает последнее предложение Ирана
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1947 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9162 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 161 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 145 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 77 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 290 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 473 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 437 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов