Российского археолога Бутягина обменяли на офицеров молдавской спецслужбы

Также в результате обмена в РФ возвращается супруга российского военного из Приднестровья, заявили в ФСБ

Археолог Александр Бутягин Фото: Сергей Фадеичев/фотохост-агентство ТАСС

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Российский археолог Александр Бутягин, задержанный в Польше, а также супруга российского военного из Приднестровья возвращаются в РФ в результате обмена, сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ во вторник.

"В результате прошедшего на белорусско-польском участке границы обмена на Родину возвращены двое граждан нашей страны - российский ученый Александр Бутягин и супруга российского военнослужащего, проходящего службу в Российском миротворческом контингенте в Приднестровской Молдавской Республике, ранее незаконно удерживаемые в недружественных России государствах", - заявили в ЦОС.

Там добавили, что россияне были обменяны на двух кадровых офицеров молдавской спецслужбы.

Сотрудники молдавской разведки, по данным ФСБ, прибыли в Россию в 2025 году по документам, оформленным на вымышленные данные, "с целью проведения разведывательных мероприятий". Они были задержаны.

Ранее белорусское агентство БелТа со ссылкой на КГБ республики сообщало об обмене задержанными по формуле "пять на пять", который во вторник провели на границе Белоруссии. "В результате операции 10 граждан разных стран освобождены и получили возможность воссоединиться с семьями", - говорится в сообщении.

В ФСБ заявили, что возвращение россиян "стало возможным благодаря многоэтапной операции, проведенной Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно с КГБ Республики Беларусь".

В декабре 2025 года стало известно о задержании в Варшаве Александра Бутягина, заведующего сектором археологии Северного Причерноморья отдела Античного мира Эрмитажа. В Польшу он приехал с лекцией. Решение было принято на основании международного ордера на арест, который выдала Украина. Бутягин обвинялся в "уничтожении культурного наследия" при проведении археологических раскопок в Крыму. В середине марта суд в Варшаве удовлетворил запрос Украины об экстрадиции Бутягина.