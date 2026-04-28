ЦАХАЛ призвал к эвакуации жителей 16 деревень и городов на юге Ливана

Убежище для внутренне перемещенных лиц в Сидоне, Ливан
Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) рекомендовала эвакуироваться жителям 16 населенных пунктов на юге Ливана в преддверии авиаударов по инфраструктуре движения "Хезболла", сообщило во вторник издание The Times of Israel.

"Поскольку "Хезболла" нарушила соглашение о прекращении огня, ЦАХАЛ вынужден действовать против нее силой", - цитирует газета заявление пресс-секретаря израильской армии Авихая Адраи.

Предупреждение распространяется на район к югу от реки Литани, где уже действует общее предупреждение об эвакуации.

Гражданскому населению предписано направиться в район Сидона на побережье, к северу от Литани.

"Любой, кто находится рядом с объектами "Хезболлы", подвергает жизнь опасности", - добавил Адраи.

