Что случилось этой ночью: вторник, 28 апреля

Ответ Трампа на последнее предложение Ирана, пожар на НПЗ в Туапсе, визит Карла III в США

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Дональд Трамп заявил советникам, что его не устраивает последнее предложение Ирана, которое предусматривает открытие Ормузского пролива при отсрочке ядерных переговоров. По данным СМИ, Вашингтон в ближайшее время представит свой ответ Тегерану.

- В Туапсе произошел пожар на НПЗ из-за падения обломков беспилотников. К тушению привлечены 122 человека и 39 единиц техники.

- Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи обвинил США в "легализации пиратства" после перехвата нефтяных танкеров Majestic X и Tifani в Индийском океане.

- Грузовой корабль "Прогресс МС-34", стартовавший в воскресенье с Байконура, пристыковался к МКС. Он доставил более 2,5 тонн грузов, включая воду, топливо и скафандр "Орлан-МКС".

- Король Карл III и королева Камилла начали четырехдневный визит в США. Он приурочен к 250-летию независимости Америки. Это первый визит Карла III в США в качестве монарха.

- Открывшему стрельбу на приеме в Вашингтоне 37-летнему Коулу Аллену предъявили обвинение в попытке покушения на президента США. Ему может грозить пожизненное тюремное заключение.

- В результате крушения самолета Cessna авиакомпании CityLink Aviation в Южном Судане погибли 14 человек. Самолет выполнял внутренний рейс.

- Турецкий ФК "Фенербахче" объявил об увольнении главного тренера Доменико Тедеско. Исполнять обязанности наставника команды до конца сезона будет Зеки Мурат Геле.