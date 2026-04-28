Военные РФ заявили, что не дали боевикам осуществить госпереворот в Мали

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Министерство обороны РФ заявило, что российский "Африканский корпус" не дал боевикам в Мали осуществить государственный переворот.

"В ходе ожесточенных боев с превосходящими силами противника подразделения "Африканского корпуса" нанесли ему невосполнимые потери в личном составе и технике, вынудив отказаться от своих планов, и не позволили совершить государственный переворот, сохранив власть законного правительства и не допустив массовой гибели гражданского населения", - говорится в заявлении Минобороны РФ.

Общая численность группировки боевиков, которая попыталась осуществить вооруженный переворот в Мали, оценивается в 12 тыс. человек, также сообщили в Минобороны.

"Численность группировок боевиков составляла ориентировочно 12 тысяч человек, подготовка производилась при участии украинских и европейских наемников-инструкторов, применявших, в том числе ПЗРК западного образца "Стингер" и "Мистраль", - говорится в заявлении военного ведомства.

Потери боевиков в Мали в результате действий российского "Африканского корпуса" составили свыше 2,5 тыс. человек, добавили в Минобороны. "В ходе боевых действий потери противника составили: личного состава - более 2500 человек, автомобильной техники - 102 единицы, "шахед-мобили" - 2 единицы, мотоциклов - 152 единицы, минометов - 7 единиц", - говорится в сообщении.

В минувшую субботу армия Мали сообщила, что в столице Бамако и в ряде населенных пунктов страны произошли бои между военнослужащими национальных вооруженных сил и радикальными исламистами из крупнейшей террористической организации в Сахеле JNIM ("Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин", запрещена в РФ), связанной с "Аль-Каидой" (запрещенная в РФ террористическая группировка).

В воскресенье французская газета Le Figaro со ссылкой на информированный источник сообщила, что малийский министр обороны Садио Камара и некоторые члены его семьи были убиты 25 апреля при нападении джихадистов на Бамако.

По информации издания, JNIM взяла на себя ответственность за серию атак, скоординированных с повстанцами-туарегами, против стратегических позиций правящего в стране переходного правительства, пришедшего к власти в Мали в результате военного переворота. В заявлении JNIM говорилось о нападении, в частности, на резиденцию президента Мали, штаб-квартиру министерства обороны и международный аэропорт Бамако.

В 2012 году туареги подняли восстание в Мали. В 2014 года власти и ряд движений туарегов подписали соглашение о прекращении огня, в 2015 году - мирный договор.

В Мали параллельно ведется многолетняя борьба с джихадистами. Дестабилизация ситуации в стране привела к росту активности групп радикальных исламистов, затем кризис в сфере безопасности перекинулся на Буркина-Фасо и Нигер. Это стало одной из причин военных переворотов в Мали, Буркина-Фасо и Нигере в 2020-2023 годах.