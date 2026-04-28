Казахстан в мае перенаправит 260 тыс. тонн нефти из-за остановки транзита по "Дружбе"

100 тыс. тонн направят в порт Усть-Луга, 160 тыс. тонн - в систему КТК

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Казахстан в мае перераспределит 260 тыс. тонн нефти на альтернативные маршруты - в направлении порта Усть-Луга и систему Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) - в связи с приостановкой транспортировки по системе "Дружба", сообщила журналистам советник министра, официальный представитель Минэнерго республики Асель Серикпаева.

"В связи с корректировкой графика транзита по системе "Дружба" в направлении Германии (НПЗ Шведт) на май 2026 года, министерство энергетики сообщает о плановом перераспределении экспортных объемов нефти в размере 260 тыс. тонн", - сообщила журналистам Серикпаева во вторник.

"Данные объемы будут направлены по альтернативным и технически отработанным маршрутам: 100 тыс. тонн - в порт Усть-Луга и 160 тыс. тонн - в систему Каспийского трубопроводного консорциума (КТК)", - уточнила она.

Советник министра добавила, что перенаправление потоков согласовано с грузоотправителями и носит операционный характер.

"Подчеркиваем, что изменение маршрутов транспортировки не влияет на исполнение годового плана добычи нефти. Действующая транспортная инфраструктура позволяет Казахстану в полном объеме обеспечить стабильность экспорта и бесперебойные поставки сырья на мировые рынки", - подчеркнула представитель Минэнерго.

Ранее глава Минэнерго Казахстана Ерлан Аккенженов сообщал, что по неофициальным каналам получил информацию о том, что Россия в мае приостанавливает транзит казахстанской нефти по системе "Дружба" в направлении Германии.

Он уточнял, что по итогам 2026 года республика планировала отгрузить в Германию порядка 3 млн тонн нефти по нефтепроводу "Дружба.

Казахстан в I квартале 2026 года удвоил поставки нефти в Германию, до 730 тыс. тонн. В 2025 году объем поставок казахстанской нефти в Германию на НПЗ города Шведта составил 2,1 млн тонн.

Казахстан осуществляет с 2023 года поставки нефти в Германию по системе магистральных нефтепроводов ПАО "Транснефть" в направлении пункта сдачи нефти "Адамова застава".