Минобороны РФ заявило, что бои с боевиками в городе Кидаль в Мали велись более суток

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Отряд "Африканского корпуса" более суток вел бои с боевиками в городе Кидаль, военнослужащие вооруженных сил Мали и "Африканского корпуса" покинули этот опорный пункт, заявили в Минобороны РФ во вторник.

"Находившийся в городе Кидаль отряд "Африканского Корпуса" более суток вел бои в полном окружении против многократно превосходящей группировки НВФ и отразил четыре массированные атаки на главный опорный пункт и внешние посты обороны", - говорится в заявлении министерства обороны.

"В настоящее время по решению руководства Республики Мали военнослужащие ВС Мали и "Африканского Корпуса" покинули опорный пункт в городе Кидаль", - проинформировало российское военное ведомство.