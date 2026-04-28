Индексы S&P 500 и Nasdaq обновили рекорды в понедельник

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы не показали единой динамики в понедельник: Dow Jones снизился по итогам сессии, тогда как S&P 500 и Nasdaq закрылись в плюсе, обновив рекордные максимумы второй день подряд.

Инвесторы продолжали следить за геополитическими новостями, а также оценивали корпоративные новости и квартальные результаты компаний.

Сообщение портала Axios о том, что Иран предложил США открыть Ормузский пролив и положить конец войне, отложив ядерные переговоры на более поздний этап, возродило осторожный оптимизм по поводу возможности урегулирования ближневосточного конфликта, угасший после срыва второго раунда консультаций между Тегераном и Вашингтоном. Президент США Дональд Трамп отказался отправлять американскую делегацию в Исламабад в минувшие выходные, несмотря на то, что министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи прибыл на переговоры.

Новое предложение иранской стороны было получено Белым домом, но пока не ясно, готовы ли США его рассмотреть, отметил Axios.

Помимо ситуации на Ближнем Востоке, внимание рынков на этой неделе направлено на заседание Федеральной резервной системы (ФРС), которое завершится в среду и станет последним для ее нынешнего председателя Джерома Пауэлла. Аналитики, консенсус-прогноз которых приводит Trading Economics, ожидают сохранения базовой процентной ставки американского ЦБ на текущем уровне в 3,5-3,75%.

В четверг будут опубликованы предварительные данные о ВВП США в первом квартале, а также отчет о расходах и доходах американцев за март, включающий индекс потребительских цен без учета стоимости продуктов питания и энергоресурсов (PCE Core), на который Федрезерв ориентируется при оценке динамики инфляции.

Трейдеры ждут выхода в ближайшие дни отчетностей ведущих технологических компаний. В их числе - представители "великолепной семерки" Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена), акции которой по итогам сессии понедельника подорожали на 0,5%, Alphabet Inc. (+1,7%), Microsoft Corp. (+0,1%), Amazon.com Inc. (-1,1%) и Apple Inc. (-1,3%).

Бумаги двух других компаний из этой группы, Tesla и Nvidia Corp., повысились в цене на 0,6% и 4% соответственно. Nvidia стала лидером роста среди компонентов индекса Dow Jones.

В составе S&P 500 самый большой подъем показала Sandisk (+8,1%). Рыночная стоимость Albemarle увеличилась на 6%, Micron Technology - на 5,6%, Stanley Black & Decker - на 4,2%, Centene - на 4%.

Стоимость акций Verizon Communications выросла на 1,6%. Оператор связи в первом квартале получил скорректированную прибыль выше ожиданий рынка, а также улучшил годовой прогноз.

Котировки производителя полупроводниковых компонентов для беспроводной связи Qualcomm поднялись на 1% после сообщений о его сотрудничестве с OpenAI и тайваньской Meditek в разработке процессоров для смартфонов.

Самые большие потери среди компаний, входящих в расчет S&P 500, понесла сеть пиццерий Domino's Pizza, сократившая капитализацию на 8,8% после разочаровывающей квартальной отчетности.

Цена бумаг Dollar Tree снизилась на 5,5%, Corning - на 4,5%, Coherent - на 4,3%, Super Micro Computer - на 4,2%, Moderna Inc. - на 4%.

Фармацевтическая компания Eli Lilly сократила рыночную стоимость на 1,8% после сообщений о том, что она планирует купить разработчика препаратов для лечения рака крови Ajax за $2,3 млрд.

Dow Jones Industrial Average опустился на 0,13% - до 49167,79 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 увеличилось на 0,12% - до 7173,91 пункта.

Индекс Nasdaq Composite прибавил 0,2% и закрылся на отметке 24887,1 пункта.