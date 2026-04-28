Индексы S&P 500 и Nasdaq обновили рекорды в понедельник

Фото: Zamek/VIEWpress

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы не показали единой динамики в понедельник: Dow Jones снизился по итогам сессии, тогда как S&P 500 и Nasdaq закрылись в плюсе, обновив рекордные максимумы второй день подряд.

Инвесторы продолжали следить за геополитическими новостями, а также оценивали корпоративные новости и квартальные результаты компаний.

Сообщение портала Axios о том, что Иран предложил США открыть Ормузский пролив и положить конец войне, отложив ядерные переговоры на более поздний этап, возродило осторожный оптимизм по поводу возможности урегулирования ближневосточного конфликта, угасший после срыва второго раунда консультаций между Тегераном и Вашингтоном. Президент США Дональд Трамп отказался отправлять американскую делегацию в Исламабад в минувшие выходные, несмотря на то, что министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи прибыл на переговоры.

Новое предложение иранской стороны было получено Белым домом, но пока не ясно, готовы ли США его рассмотреть, отметил Axios.

Помимо ситуации на Ближнем Востоке, внимание рынков на этой неделе направлено на заседание Федеральной резервной системы (ФРС), которое завершится в среду и станет последним для ее нынешнего председателя Джерома Пауэлла. Аналитики, консенсус-прогноз которых приводит Trading Economics, ожидают сохранения базовой процентной ставки американского ЦБ на текущем уровне в 3,5-3,75%.

В четверг будут опубликованы предварительные данные о ВВП США в первом квартале, а также отчет о расходах и доходах американцев за март, включающий индекс потребительских цен без учета стоимости продуктов питания и энергоресурсов (PCE Core), на который Федрезерв ориентируется при оценке динамики инфляции.

Трейдеры ждут выхода в ближайшие дни отчетностей ведущих технологических компаний. В их числе - представители "великолепной семерки" Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена), акции которой по итогам сессии понедельника подорожали на 0,5%, Alphabet Inc. (+1,7%), Microsoft Corp. (+0,1%), Amazon.com Inc. (-1,1%) и Apple Inc. (-1,3%).

Бумаги двух других компаний из этой группы, Tesla и Nvidia Corp., повысились в цене на 0,6% и 4% соответственно. Nvidia стала лидером роста среди компонентов индекса Dow Jones.

В составе S&P 500 самый большой подъем показала Sandisk (+8,1%). Рыночная стоимость Albemarle увеличилась на 6%, Micron Technology - на 5,6%, Stanley Black & Decker - на 4,2%, Centene - на 4%.

Стоимость акций Verizon Communications выросла на 1,6%. Оператор связи в первом квартале получил скорректированную прибыль выше ожиданий рынка, а также улучшил годовой прогноз.

Котировки производителя полупроводниковых компонентов для беспроводной связи Qualcomm поднялись на 1% после сообщений о его сотрудничестве с OpenAI и тайваньской Meditek в разработке процессоров для смартфонов.

Самые большие потери среди компаний, входящих в расчет S&P 500, понесла сеть пиццерий Domino's Pizza, сократившая капитализацию на 8,8% после разочаровывающей квартальной отчетности.

Цена бумаг Dollar Tree снизилась на 5,5%, Corning - на 4,5%, Coherent - на 4,3%, Super Micro Computer - на 4,2%, Moderna Inc. - на 4%.

Фармацевтическая компания Eli Lilly сократила рыночную стоимость на 1,8% после сообщений о том, что она планирует купить разработчика препаратов для лечения рака крови Ajax за $2,3 млрд.

Dow Jones Industrial Average опустился на 0,13% - до 49167,79 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 увеличилось на 0,12% - до 7173,91 пункта.

Индекс Nasdaq Composite прибавил 0,2% и закрылся на отметке 24887,1 пункта.

Что случилось этой ночью: вторник, 28 апреля

Казахстан в мае перенаправит 260 тыс. тонн нефти из-за остановки транзита по "Дружбе"

Индексы S&P 500 и Nasdaq обновили рекорды в понедельник

 Индексы S&P 500 и Nasdaq обновили рекорды в понедельник

Трамп заявил советникам, что его не устраивает последнее предложение Ирана

 Трамп заявил советникам, что его не устраивает последнее предложение Ирана

Госсекретарь США назвал основную проблему в отношениях с Ираном

Трамп с супругой приняли британских короля и королеву в Белом доме

 Трамп с супругой приняли британских короля и королеву в Белом доме

США угрожают санкциями иностранным организациям за оказание услуг авиакомпаниям Ирана

Иран обвинил США в легализации пиратства после захвата нефтяных танкеров

 Иран обвинил США в легализации пиратства после захвата нефтяных танкеров

Нетаньяху заявил, что Израиль имеет право на удары по целям в Ливане

Стрелявшего на приеме в Вашингтоне обвинили в попытке покушения на Трампа

 Стрелявшего на приеме в Вашингтоне обвинили в попытке покушения на Трампа
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9154 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1940 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 161 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 145 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 77 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 290 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 473 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 437 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов