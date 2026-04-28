Посольство РФ в Вене заявило об осквернении вандалами советского захоронения в Вене

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Неизвестные осквернили советское воинское захоронение на кладбище в Вене, направлена нота в МИД Австрии, заявили в российском посольстве.

"Получена информация об осквернении советского воинского захоронения на районном кладбище Герстхоф в Вене. Неизвестные вандалы запачкали памятник погибшим за освобождение Австрии воинам краской", - говорится в заявлении, распространенном во вторник.

"Особо циничным является то, что эта подлая выходка была совершена накануне Дня Победы в Великой Отечественной войне", - добавили в посольстве.

Там также сообщили, что направили в австрийский МИД ноту "с требованием принять исчерпывающие меры по установлению обстоятельств происшедшего, привлечению виновных к ответственности, а также обеспечению неприкосновенности и сохранности захоронения".

Австрия Герстхоф МИД Вена
Руководитель посольства США в Киеве уйдет в отставку из-за разногласий с Трампом

Новый сезон "Игр престолов" в ОПЕК+ завершился потерей участника. Обобщение

 Новый сезон "Игр престолов" в ОПЕК+ завершился потерей участника. Обобщение

Иран в ближайшие дни может передать обновленное предложение США

FT сообщила о планах Китая с мая возобновить экспорт топлива

ОАЭ объявили о выходе из ОПЕК и ОПЕК+

 ОАЭ объявили о выходе из ОПЕК и ОПЕК+

Минобороны РФ заявило, что бои с боевиками в городе Кидаль в Мали велись более суток

Российского археолога Бутягина обменяли на офицеров молдавской спецслужбы

 Российского археолога Бутягина обменяли на офицеров молдавской спецслужбы

Военные РФ заявили, что не дали боевикам осуществить госпереворот в Мали

CNN сообщил о продолжении интенсивных закулисных переговоров Ирана и США

 CNN сообщил о продолжении интенсивных закулисных переговоров Ирана и США

ЦАХАЛ призвал к эвакуации жителей 16 деревень и городов на юге Ливана

 ЦАХАЛ призвал к эвакуации жителей 16 деревень и городов на юге Ливана
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1950 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9166 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 161 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 145 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 77 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 290 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 473 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 437 материалов