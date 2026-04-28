Посольство РФ в Вене заявило об осквернении вандалами советского захоронения в Вене

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Неизвестные осквернили советское воинское захоронение на кладбище в Вене, направлена нота в МИД Австрии, заявили в российском посольстве.

"Получена информация об осквернении советского воинского захоронения на районном кладбище Герстхоф в Вене. Неизвестные вандалы запачкали памятник погибшим за освобождение Австрии воинам краской", - говорится в заявлении, распространенном во вторник.

"Особо циничным является то, что эта подлая выходка была совершена накануне Дня Победы в Великой Отечественной войне", - добавили в посольстве.

Там также сообщили, что направили в австрийский МИД ноту "с требованием принять исчерпывающие меры по установлению обстоятельств происшедшего, привлечению виновных к ответственности, а также обеспечению неприкосновенности и сохранности захоронения".