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Трамп отметил роль Путина и Си Цзиньпина в содействии урегулированию конфликта с Ираном

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп высоко оценил роль президента РФ Владимир Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в содействии урегулированию ситуации вокруг Ирана, раскритиковав при этом премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, пишет The New York Times.

"Он похвалил двух (...) лидеров - председателя КНР Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина - за содействие в урегулировании", - сообщает издание после телефонного интервью с американским лидером.

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Согласно публикации, Трамп при этом резко раскритиковал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху за действия, "которые чуть не сорвали итоговое соглашение".

"Он (Нетаньяху - ИФ) очень сложный парень. И, честно говоря, он должен быть нам очень благодарен за это. Потому что если бы у Ирана было ядерное оружие, Израиль не просуществовал бы и двух часов", - цитирует президента издание.

Ранее Трамп объявил о сделке Вашингтона с Тегераном.

Ожидается, что представители США и Ирана подпишут меморандум о взаимопонимании 19 июня в Швейцарии.

Меморандум между Ираном и США нацелен прежде всего на прекращение боевых действий. Самые острые вопросы, такие как судьба иранской ядерной программы, стороны обсудят на более поздних этапах.

Хроника 28 февраля – 15 июня 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Владимир Путин Дональд Трамп Иран США КНР Си Цзиньпин
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