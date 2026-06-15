Великобритания, Франция, Германия и Италия готовы отменить санкции против Ирана

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Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Лидеры Великобритании, Франции, Германии и Италии сообщили о готовности отменить санкции в отношении Ирана в ответ на уступки по его ядерной программе.

"Иран никогда не должен обзаводиться ядерным оружием. Мы готовы работать с США, Ираном и МАГАТЭ с этой целью", - говорится в совместном заявлении лидеров стран.

Они отметили, что "готовы отменить соответствующие санкции в ответ на четкие, поддающиеся проверке шаги Ирана в отношении его ядерной программы".

Главы европейских государств также призвали к "срочному возобновлению работы Ормузского пролива с обеспечением безусловной и неограниченной свободы судоходства".

"Мы намерены внести свой вклад в достижение этой цели в соответствии с нашими конституционными требованиями, в том числе посредством строго оборонительной и независимой миссии по обеспечению безопасности коммерческого судоходства и проведению операций по разминированию", - заявили они.

В отдельном заявлении президент Франции Эммануэль Макрон поддержал принятие соглашения между Вашингтоном и Тегераном.

"Я приветствую соглашение, достигнутое между США и Ираном, которое стало результатом дипломатических усилий, в которые внесли свой вклад несколько партнеров. Я призываю к его быстрому и полному осуществлению всеми сторонами конфликта", - написал Макрон в соцсети X.

Он отметил, что "соглашение должно предусматривать срочное и безоговорочное открытие Ормузского пролива".

По его словам, выполнение этой цели "готова поддержать международная миссия, созданная совместно с Соединенным Королевством".

"Ресурсы на месте и готовы к развертыванию", - добавил Макрон.

Тем временем премьер-министр Великобритании Кир Стармер назвал новость о меморандуме "чрезвычайно важным шагом вперед в прекращении войны, обеспечении региональной стабильности и открытии Ормузского пролива".

"Мы готовы поддержать технические переговоры, которые сейчас начнутся", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте британского правительства.

Премьер-министр Соединенного королевства добавил, что позиция его государства по иранской ядерной программе остается неизменной.

"Для сохранения мира важно, чтобы взятые на себя обязательства, особенно в отношении ядерной программы Ирана, были надежными, поддавались проверке и полностью выполнялись. Великобритания по-прежнему придерживается твердой и давней позиции о том, что Иран никогда не должен обладать ядерным оружием", - подчеркнул Стармер.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о сделке между Вашингтоном и Тегераном.

Ожидается, что представители США и Ирана подпишут меморандум о взаимопонимании 19 июня в Швейцарии.

Меморандум между Ираном и США нацелен прежде всего на прекращение боевых действий. Самые острые вопросы, такие как судьба иранской ядерной программы, стороны обсудят на более поздних этапах.