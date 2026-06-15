Иран и США отведут 60 дней на переговоры после подписания меморандума

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - После подписания меморандума о взаимопонимании Тегеран и Вашингтон в течение 60 дней будут вести переговоры по оставшимся спорным вопросам, заявил в ночь на понедельник заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади.

"В пятницу пройдет официальное подписание, и главы двух делегаций проведут переговоры для определения дальнейших переговорных шагов. К этому времени будет проверен вопрос приверженности американской стороны прекращению войны, снятию блокады и освобождению активов", - сказал Гарибабади, его слова приводит Press TV.

Замглавы МИД Ирана подчеркнул, что эти переговоры начнутся только при условии выполнения США своих обязательств по соглашению.

Текст меморандума будет опубликован после подписания, пояснил иранский дипломат.

Ранее премьер Пакистана Шахбаз Шариф сообщил, что представители США и Ирана подпишут меморандум о взаимопонимании 19 июня в Швейцарии.

Меморандум между Ираном и США нацелен прежде всего на прекращение боевых действий. Самые острые вопросы, такие как судьба иранской ядерной программы, стороны обсудят на более поздних этапах.