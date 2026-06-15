Иран подтверждает приверженность Договору о нераспространении ядерного оружия

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Проект меморандума о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном предусматривает подтверждение Ираном приверженности Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), сообщает агентство Mehr.

По его данным, в проект входит 60-дневный период переговоров для достижения окончательного соглашения по ядерной проблеме и полного снятия первичных и вторичных санкций США, резолюций Совета Безопасности ООН и резолюций Совета управляющих МАГАТЭ.

Согласно сообщению, проект также предусматривает подтверждение приверженности Ирана ДНЯО и обязательство не производить ядерное оружие.

Документ также предусматривает окончательное и немедленное прекращение войны на всех фронтах, включая Ливан. При этом указывается, что в течение переговорного периода США обязуются не наращивать численность войск на Ближнем Востоке и не вводить новые санкции. Проект включает положения о полном снятии военно-морской блокады и возобновлении работы Ормузского пролива в течение 30 дней, а также обязательства США по выводу войск из районов вокруг Ирана.

Кроме того, в документе содержатся обязательства США по невмешательству во внутренние дела и уважению суверенитета Ирана, по приостановке санкций в отношении его нефти и нефтехимической продукции, а также по обеспечению полного доступа Ирана к его замороженным счетам.

В частности, предполагается разблокировка $24 млрд замороженных иранских активов в течение 60-дневного периода заключительных переговоров, половина этой суммы должна быть предоставлена Ирану до их начала.

В документе отмечается, что США и их союзники также должны предоставить Ирану проект восстановления экономики страны на сумму не менее $300 млрд.

Окончательное соглашение между Ираном и США должно быть утверждено резолюцией Совета Безопасности ООН, указывает агентство, ссылаясь на проект документа.

Заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади сообщил, что текст меморандума о взаимопонимании доработан, его официальное подписание состоится в пятницу в Швейцарии.

"В субботу делегация из Катара отправилась в Тегеран для завершения переговоров, и в общей сложности состоялось более 15 часов переговоров и консультаций, в результате чего поправки, желаемые Исламской Республикой Иран, были включены в текст и приняты другой стороной", - указал он.

Тем временем агентство Tasnim, ссылаясь на информированный источник, также раскрыло ряд деталей о переговорах.

"Согласно статье 14 проекта, переговоры по окончательному мирному соглашению между США и Ираном начнутся после подписания меморандума и проверки выполнения положений, касающихся снятия морской блокады, начала процесса открытия Ормузского пролива, освобождения части иранских активов и снятия санкций в отношении Ирана в сфере продажи нефти и нефтехимической продукции", - говорится в сообщении агентства.