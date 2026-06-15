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Вэнс заявил, что соглашение с Ираном открывает новую эру на Ближнем Востоке

Вэнс заявил, что соглашение с Ираном открывает новую эру на Ближнем Востоке
Вице-президент США Джей Ди Вэнс
Фото: Matt Rourke-Pool/Getty Images

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Вице-президент США Джей Ди Вэнс считает, что объявленная сделка между Вашингтоном и Тегераном может создать пространство для преобразования на Ближнем Востоке.

"То, что сделал президент (США Дональд Трамп - ИФ), создало реальное пространство для преобразования этого региона. (...) И теперь, надеюсь, начнется новая эра для иранцев", - сказал Вэнс в интервью Fox News.

По его мнению, сделка с Ираном является "великим событием для американского народа".

"Потребуется немного времени, чтобы научиться жить в мире, но я думаю, что сегодня мы сделали важный шаг", - заявил Вэнс.

По его словам, соглашение с Ираном основано на трех ключевых элементах, два из них - снятие морской блокады и соблюдение сторонами своих обязательств, третий - гарантия того, что Иран никогда не будет стремиться к получению ядерного оружия.

"Я думаю, мы можем с уверенностью сказать, что у Ирана никогда не будет ядерного оружия", - отметил вице-президент США.

Ранее Трамп сообщил о достижении сделки с Ираном.

"У нас есть сделка с Ираном. Поздравляю с этим всех! Теперь я разрешаю немедленное прекращение проводимой США морской блокады", - написал он в ночь на понедельник в соцсети Truth Social.

Ранее премьер Пакистана Шахбаз Шариф сообщил, что представители США и Ирана подпишут меморандум о взаимопонимании 19 июня в Швейцарии.

Заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади также подтвердил, что подписание соглашения пройдет в пятницу.

Меморандум между Ираном и США нацелен прежде всего на прекращение боевых действий. Самые острые вопросы, такие как судьба иранской ядерной программы, стороны обсудят на более поздних этапах.

Хроника 28 февраля – 15 июня 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Дональд Трамп Иран Пакистан США Шахбаз Шариф
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