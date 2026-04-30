Трамп не возражает против участия Ирана в ЧМ-2026

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что не имеет возражений против участия сборной Ирана в Чемпионате мира по футболу, который пройдет в том числе на территории США.

"Раз глава ФИФА Инфантино объявил об их участии, то у меня нет возражений", - сказал он журналистам в Белом доме.

Ранее в четверг президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что иранская сборная по футболу примет участие в Чемпионате мира 2026 года, сыграет, в частности, в матчах, проходящих на территории США.

"Иран, конечно же, примет участие в Чемпионате мира ФИФА 2026. И, конечно же, Иран будет играть в США", - заявил он, выступая на конгрессе ФИФА, проходящем в Канаде.

Участие иранской сборной в Чемпионате мира оказалось под угрозой в связи с конфликтом США и Ирана. В Тегеране заявляли, что не знают, готовы ли сыграть на турнире. Также президент США Дональд Трамп заявлял, что не против участия сборной в чемпионате, но подчеркивал, что не считает это уместным, так как это может быть небезопасно для самих футболистов.

Чемпионат мира по футболу 2026 будет проходить с 11 июня по 19 июля на территории трех стран - США, Канады и Мексики.