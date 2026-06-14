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Партия Пашиняна получила 64 мандата, оппозиция - 41 в парламенте Армении

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Партия "Гражданский договор" премьер-министра Армении Никола Пашиняна получила 64 депутатских мандата в парламенте республики, заявил глава ЦИК Армении Ваагн Овакимян.

Всего в парламенте 105 мест.

"Партия "Гражданский договор" - 61 мандат плюс три мандата представителям нацменьшинств", - сказал Овакимян на заседании ЦИК в воскресенье.

По его словам, оппозиционный блок главы ГК "Ташир" Самвела Карапетяна "Сильная Армения" получил 28 мандатов и один мандат для представителя нацменьшинств.

Оппозиционный блок экс-президента Армении Роберта Кочаряна "Армения" получил 12 мандатов.

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Заседание ЦИК проходило на фоне многочисленной акции протеста перед зданием ведомства, организованной представителями различных оппозиционных политических партий.

Овакимян также заявил, что решение ЦИК об аннулировании результатов голосования на трех избирательных участках, в результате чего партия бизнесмена Гагика Царукяна "Процветающая Армения" не преодолела проходной барьер, "не повлияло на результаты выборов".

Шесть оппозиционных сил, в том числе блоки "Сильная Армения" и "Армения", приняли в воскресенье заявление, отметив, что обнародованные ЦИК результаты выборов "не могут быть основой для формирования легитимной власти в Армении".

"Ответственность за любую возможную дальнейшую эскалацию полностью лежит на Пашиняне и его режиме. Мы продолжим действовать в рамках законов и Конституции, защищая право граждан на свободное волеизъявление", - отмечается в заявлении.

В воскресенье ЦИК огласил окончательные результаты выборов в парламент 7 июня, согласно которым партия премьер-министра Армении Никола Пашиняна "Гражданский договор" набрала 49,7456% голосов. Этот результат позволит партии единолично сформировать новое правительство.

Партия "Сильная Армения" главы ГК "Ташир" Самвела Карапетяна набрала 23,2710% голосов, блок "Армения" экс-президента Кочаряна - 9,9231%.

"Процветающая Армения" бизнесмена Гагика Царукяна не преодолела проходной барьер в 4%, набрав 3,893%.

В голосовании приняли участие 1 млн. 476 тыс. 769 человек или 58,9% избирателей.

Армения Гражданский договор Сильная Армения Никола Пашинян
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