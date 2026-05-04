В Эстонии у границ с Россией начались крупнейшие учения года "Весенний шторм 2026"

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - На юго-востоке Эстонии в понедельник близ границ с Россией стартовали крупнейшие в этом году военные учения Kevadtorm 2026 (Весенний шторм 2026), сообщил генеральный штаб Сил обороны республики.

"Цель "Весеннего шторма 2026" - отработка планирования и проведения оборонительных операций в условиях конвенциональной войны во взаимодействии эстонской дивизии с союзниками", - говорится в сообщении.

Одновременно будет совершенствоваться сотрудничество между подразделениями Эстонии и стран-союзников с привлечением других родов войск и командований. Основными подразделениями, отрабатывающими маневры, станут 2-я пехотная бригада и Южный округ сухопутной обороны Кайтселийта (Союз обороны).

Учения продлятся до 1 июня в несколько этапов различной интенсивности. С 4 по 9 мая в качестве вводной части состоятся учения командных пунктов дивизии. Затем с 10 по 22 мая по всей Эстонии пройдет слаживание подразделений, после чего состоятся учебные бои, в основном в юго-восточной Эстонии и на северо-востоке Латвии. На заключительном этапе с 23 мая по 1 июня на центральном полигоне Сил обороны пройдут учения с боевой стрельбой.

В пиковые моменты в учениях примут участие до 12 тысяч военнослужащих из Эстонии, США, Испании, Канады, Литвы, Латвии, Нидерландов, Польши, Португалии, Франции, Швеции, Румынии, Германии, Финляндии, Дании, Чехии, Украины и Соединенного Королевства.

"Весенний шторм 2026" пройдет преимущественно близ границ с Россией на юго-востоке Эстонии, а также на северо-востоке Латвии. На территории Латвии в учебных боях примут участие подразделения из Эстонии, Латвии, Франции и Великобритании.

Для отработки быстрой передислокации и действий отправляющей и принимающей стороны, а также интеграции дополнительных сил планируется переброска в Эстонию 4-й бригады Великобритании.

В рамках учений Силы обороны совместно с предприятиями оборонной промышленности проведут испытания ряда новых решений, проверят новую продукцию на местности в реальных условиях. Цель испытаний - выявить в максимально реалистичных условиях эффективные решения, отвечающие потребностям Сил обороны.

Будет активно задействована штурмовая и истребительная авиация, а также беспилотные летательные аппараты.

Первые учения "Весенний шторм" были проведены в 2003 году, нынешние станут 20-ми по счету.

