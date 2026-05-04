Мерц заявил, что вывод войск США из Германии не связан с разногласиями с Трампом

США остаются ключевым партнером и для Германии, и для НАТО

Фото: Marcus Brandt/picture alliance via Getty Images

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Планируемый США вывод части своего военного контингента из Германии, как утверждает канцлер ФРГ Фридрих Мерц, не имеет связи с его разногласиями с американским президентом Дональдом Трампом по поводу Ирана.

"Речь идет о контингенте американских солдат в Европе, которых (экс-президент США - ИФ) Джо Байден разместил здесь на временной основе. (...) Разговоры об их выводе ведутся уже давно", - заявил Мерц в интервью немецкому телеканалу ARD.

Мерц также подчеркнул, что США остаются ключевым партнером и для Германии, и для НАТО, и хотя у него самого и у Трампа "разные взгляды на эту войну", они разделяют мнение по Ирану.

"У нас общая цель, и эта цель должна заключаться в следующем: нельзя допустить, чтобы Иран получил атомную бомбу. И именно этого мы добиваемся вместе", - сказал канцлер.

Комментарии Мерца повторяют слова немецкого министра обороны Бориса Писториуса, назвавшего в субботу в интервью ARD заявление о сокращении американских сил в Германии "предсказуемым".

Ранее в Пентагоне сообщили, что США выведут в течение следующих 6-12 месяцев 5 тыс. американских военнослужащих из Германии.

Тем не менее, в Германии останется больше 30 тыс. солдат - это вторая страна в мире по численности размещенных там американских военнослужащих после Японии.

Между тем сам Трамп в воскресенье заявил, что военный контингент США в Германии сократится больше, чем на 5 тыс. человек.

"Мы собираемся значительно сократить численность, и мы сокращаем гораздо больше, чем на 5 тыс. человек", - заявил Трамп журналистам во Флориде.

Трамп выступал с угрозами вывода войск после разногласий с Мерцем, который заявил, что он не понимает, какую стратегию выхода из конфликта преследует Вашингтон.

Американский лидер неоднократно публично критиковал Мерца и лидеров других стран-членов НАТО за то, что они не принимали непосредственного участия в военной кампании США против Ирана.

