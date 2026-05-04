США задействуют эсминцы и самолеты в операции по проведению судов через Ормуз

Фото: Zuma\TAСС

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты используют эсминцы с управляемыми ракетами, более 100 самолетов наземного и палубного базирования, а также беспилотники для обеспечения вывода заблокированных торговых судов через Ормузский пролив, сообщило Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

"Наша поддержка этой оборонительной миссии имеет важное значение для региональной безопасности и мировой экономики, в то время как мы также поддерживаем военно-морскую блокаду", - заявил в понедельник командующий CENTCOM адмирал Брэд Купер.

Как подчеркнули в командовании, миссия, инициированная президентом США, будет поддерживать торговые суда, стремящиеся беспрепятственно следовать через Ормузский пролив, по которому проходит четверть мирового нефтяного оборота, а также значительные объемы топлива и удобрений.

"Военную поддержку миссии "Свобода" будут обеспечивать эсминцы с управляемыми ракетами, более 100 самолетов наземного и палубного базирования, многоцелевые беспилотные платформы и 15 тыс. военнослужащих", - сообщили в CENTCOM.

Президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил, что Соединенные Штаты в понедельник начнут оказывать помощь судам, заблокированным в Ормузском проливе и стремящимся покинуть его.

"Это начнется в понедельник утром по ближневосточному времени. (...) Мы сообщили странам, что будем направлять их суда, чтобы они смогли покинуть этот заблокированный район", - сообщил он в социальной сети Truth Social.

Тем временем, по сообщению Британского управления морских торговых операций (UKMTO), Корпус стражей Исламской революции Ирана (КСИР) передал указание торговым судам, находящимся у северного побережья ОАЭ, отойти на юг от Ормузского пролива.