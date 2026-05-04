Поиск

Трамп заявил, что США будут помогать судам покинуть Ормузский пролив

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - США с понедельника будут оказывать помощь судам, заблокированным в Ормузском проливе и стремящимся покинуть его, заявил американский президент Дональд Трамп.

"Мы сообщили странам (чьи суда находятся в проливе - ИФ), что будем направлять их суда, чтобы они смогли покинуть этот заблокированный район", - написал он в социальной сети Truth Social.

Трамп добавил, что США будут оказывать помощь судам стран, не имеющих отношения к конфликту Вашингтона и Тегерана. Он подчеркнул, что данные суда затем не вернутся в Ормузский пролив до тех пор, пока не будет решен иранский кризис.

По словам президента США, речь идет об акции гуманитарного характера, так как моряки на борту судов заблокированных зачастую страдают от голода и других проблем.

Трамп назвал эту операцию "Проект Свобода", призвал не мешать ее проведению. Он не уточнил как именно будет ее проводить.

"Это начнется в понедельник утром по ближневосточному времени", - добавил американский президент.

Хроника 28 февраля – 04 мая 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
США Тегеран Дональд Трамп Ормузский пролив
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Израильские СМИ утверждают, что Трамп отверг новое иранское предложение об урегулировании

 Израильские СМИ утверждают, что Трамп отверг новое иранское предложение об урегулировании

КСИР заявил, что Трамп должен выбрать между невозможной военной операцией и плохим соглашением

США могут вывести из Германии находящуюся там на ротации армейскую бригаду

 США могут вывести из Германии находящуюся там на ротации армейскую бригаду

Что случилось этой ночью: воскресенье, 3 мая

Кабинет безопасности Израиля обсудит возможность возобновления военных действий в Газе

 Кабинет безопасности Израиля обсудит возможность возобновления военных действий в Газе

Иранский план урегулирования конфликта с США состоит из 14 пунктов

Трамп намерен вывести из Германии более 5 тыс. американских военных

 Трамп намерен вывести из Германии более 5 тыс. американских военных

Трамп заявил, что скоро рассмотрит предложение Ирана по урегулированию конфликта

War Zone сообщает, что США разрабатывают новую мощную ядерную авиабомбу

МИД Ирана заявил, что Тегеран готов и к войне, и к дипломатии
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2015 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9214 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 149 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 291 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 162 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 246 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 78 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов