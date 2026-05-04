Трамп заявил, что США будут помогать судам покинуть Ормузский пролив

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - США с понедельника будут оказывать помощь судам, заблокированным в Ормузском проливе и стремящимся покинуть его, заявил американский президент Дональд Трамп.

"Мы сообщили странам (чьи суда находятся в проливе - ИФ), что будем направлять их суда, чтобы они смогли покинуть этот заблокированный район", - написал он в социальной сети Truth Social.

Трамп добавил, что США будут оказывать помощь судам стран, не имеющих отношения к конфликту Вашингтона и Тегерана. Он подчеркнул, что данные суда затем не вернутся в Ормузский пролив до тех пор, пока не будет решен иранский кризис.

По словам президента США, речь идет об акции гуманитарного характера, так как моряки на борту судов заблокированных зачастую страдают от голода и других проблем.

Трамп назвал эту операцию "Проект Свобода", призвал не мешать ее проведению. Он не уточнил как именно будет ее проводить.

"Это начнется в понедельник утром по ближневосточному времени", - добавил американский президент.