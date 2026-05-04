Монстр-трак пробил ограждение и въехал в толпу на юго-западе Колумбии

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Не менее трёх человек погибли и около 40 получили ранения в результате инцидента на шоу монстр‑траков в городе Попаян на юго‑западе Колумбии, когда один из автомобилей выехал за пределы трассы и наехал на зрителей. Об этом сообщил телеканал Noticias Caracol, опубликовавший видеозапись момента аварии.

По данным канала, женщина‑водитель потеряла управление во время выполнения трюка, после чего машина пробила ограждение и въехала в толпу. Монстр‑трак также столкнулся с фонарным столбом, что привело к короткому замыканию.

Власти отмечают, что число пострадавших может увеличиться, поскольку часть раненых находится в тяжёлом состоянии. Они выразили соболезнования семьям погибших и пообещали оказать всю необходимую помощь пострадавшим.

Службы экстренного реагирования направили на место происшествия несколько бригад скорой помощи и пожарных. Полиция начала расследование причин аварии, включая возможную техническую неисправность автомобиля и нарушение требований безопасности на площадке.