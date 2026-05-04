Что случилось этой ночью: понедельник, 4 мая

Операция "Свобода" в Ормузском проливе, попадание дрона в здание на Мосфильмовской, авария на шоу монстр-траков в Колумбии

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- США 4 мая начнут операцию "Свобода" по выводу судов из Ормузского пролива, объявил Дональд Трамп. В миссии задействуют эсминцы с управляемыми ракетами, самолеты и беспилотники.

- Корабли ВМС США в рамках операции по проведению торговых судов через Ормузский пролив будут "направлять" их, но не сопровождать напрямую, сообщил Axios со ссылкой на американских чиновников.

- Дональд Трамп назвал неприемлемым новое иранское предложение по урегулированию, сообщил журналист израильского телеканала KAN Натан Гуттман.

- Мэр Москвы Сергей Собянин информировал о попадании беспилотника в здание на Мосфильмовской улице, люди не пострадали.

- Канцлер ФРГ Фридрих Мерц опроверг связь вывода части военного контингента США из Германии с разногласиями с Трампом по Ирану. Обсуждение этого вопроса ведется уже давно, заявил он в интервью ARD.

- Три человека погибли, около 40 пострадали в результате инцидента на шоу монстр-траков на юго-западе Колумбии. Женщина‑водитель потеряла управление во время выполнения трюка, после чего машина пробила ограждение и въехала в толпу.

- Итальянский пилот Mercedes Кими Антонелли стал победителем Гран-при Майами - шестого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе "Формула-1". Это его третья победа подряд в текущем сезоне.

- "Интер" досрочно стал чемпионом Италии по футболу, обыграв "Парму" в воскресном матче со счетом 2:0. По итогам 35 матчей "Интер" набирает 82 очка, "Наполи" - 70.