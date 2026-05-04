Поиск

Что случилось этой ночью: понедельник, 4 мая

Операция "Свобода" в Ормузском проливе, попадание дрона в здание на Мосфильмовской, авария на шоу монстр-траков в Колумбии

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- США 4 мая начнут операцию "Свобода" по выводу судов из Ормузского пролива, объявил Дональд Трамп. В миссии задействуют эсминцы с управляемыми ракетами, самолеты и беспилотники.

- Корабли ВМС США в рамках операции по проведению торговых судов через Ормузский пролив будут "направлять" их, но не сопровождать напрямую, сообщил Axios со ссылкой на американских чиновников.

- Дональд Трамп назвал неприемлемым новое иранское предложение по урегулированию, сообщил журналист израильского телеканала KAN Натан Гуттман.

- Мэр Москвы Сергей Собянин информировал о попадании беспилотника в здание на Мосфильмовской улице, люди не пострадали.

- Канцлер ФРГ Фридрих Мерц опроверг связь вывода части военного контингента США из Германии с разногласиями с Трампом по Ирану. Обсуждение этого вопроса ведется уже давно, заявил он в интервью ARD.

- Три человека погибли, около 40 пострадали в результате инцидента на шоу монстр-траков на юго-западе Колумбии. Женщина‑водитель потеряла управление во время выполнения трюка, после чего машина пробила ограждение и въехала в толпу.

- Итальянский пилот Mercedes Кими Антонелли стал победителем Гран-при Майами - шестого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе "Формула-1". Это его третья победа подряд в текущем сезоне.

- "Интер" досрочно стал чемпионом Италии по футболу, обыграв "Парму" в воскресном матче со счетом 2:0. По итогам 35 матчей "Интер" набирает 82 очка, "Наполи" - 70.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: понедельник, 4 мая

Уолл-стрит не показала единой динамики в пятницу

 Уолл-стрит не показала единой динамики в пятницу

Монстр-трак пробил ограждение и въехал в толпу на юго-западе Колумбии

 Монстр-трак пробил ограждение и въехал в толпу на юго-западе Колумбии

США задействуют эсминцы и самолеты в операции по проведению судов через Ормуз

 США задействуют эсминцы и самолеты в операции по проведению судов через Ормуз

Мерц заявил, что вывод войск США из Германии не связан с разногласиями с Трампом

 Мерц заявил, что вывод войск США из Германии не связан с разногласиями с Трампом

Трамп заявил, что США будут помогать судам покинуть Ормузский пролив

Израильские СМИ утверждают, что Трамп отверг новое иранское предложение об урегулировании

 Израильские СМИ утверждают, что Трамп отверг новое иранское предложение об урегулировании

КСИР заявил, что Трамп должен выбрать между невозможной военной операцией и плохим соглашением

США могут вывести из Германии находящуюся там на ротации армейскую бригаду

 США могут вывести из Германии находящуюся там на ротации армейскую бригаду

Что случилось этой ночью: воскресенье, 3 мая
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9220 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2019 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 149 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 291 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 162 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 246 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 78 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов