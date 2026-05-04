Поиск

Уолл-стрит не показала единой динамики в пятницу

Уолл-стрит не показала единой динамики в пятницу
Фото: Spencer Platt/Getty Images

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Фондовый индекс Dow Jones в пятницу снизился, тогда как S&P 500 и Nasdaq выросли до исторических максимумов благодаря сильной квартальной отчетности технологических компаний.

По итогам всей прошедшей недели Dow Jones прибавил 0,5%, S&P 500 - 0,9%, Nasdaq - 1,1%.

Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в апреле остался на уровне предыдущего месяца - 52,7 пункта, говорится в сообщении Института управления поставками (ISM). Это максимальный уровень с августа 2022 года.

Аналитики в среднем прогнозировали подъем до 53 пунктов, по данным Trading Economics. Значение индикатора выше 50 пунктов говорит о расширении деловой активности в производственном секторе, ниже - о ее сокращении.

Тем временем индекс менеджеров по закупкам (PMI) в промышленном секторе, рассчитываемый S&P Global, в апреле составил 54,5 пункта против 52,3 пункта месяцем ранее. Эксперты ожидали увеличения до 54 пунктов.

По данным LSEG I/B/E/S, аналитики прогнозируют рост прибыли компаний, акции которых входят в расчет S&P 500, в первом квартале в среднем на 27,8% относительно аналогичного периода прошлого года. Такой подъем является самым существенным за четыре года.

Из 314 компаний, которые уже опубликовали отчетность, у 83% прибыль оказалась лучше консенсус-прогноза, у 78% выручка превзошла ожидания.

"Сезон отчетности продолжает развиваться лучше, чем ожидалось, - полагает главный рыночный аналитик Carson Group Райан Детрик. - Похоже, что восходящая динамика рынка акций вполне может продолжиться и в мае".

В апреле S&P 500 поднялся на 10,4% Nasdaq - на 15,3%, что стало лучшим месячным приростом для индексов с 2020 года. Dow Jones в прошлом месяце увеличился на 7,1%.

Цена акций Apple Inc. выросла на 3,2%. Компания во втором финквартале (завершился 28 марта) увеличила выручку на 17% - до $112 млрд, что оказалось лучше ожиданий экспертов. Apple заявила, что подъем выручки в текущем финквартале составит 14-17%, что также превзошло прогнозы.

Котировки бумаг Colgate-Palmolive Co. повысились на 2,2%. Производитель потребительских товаров в первом квартале получил выручку в размере $5,32 млрд, скорректированную чистую прибыль - 97 центов в расчете на акцию. Аналитики прогнозировали соответственно $5,22 млрд и 95 центов, по данным LSEG.

Стоимость Estee Lauder поднялась на 3,4%. Выручка производителя косметики и парфюмерии в январе-марте составила $3,71 млрд при ожиданиях экспертов на уровне $3,69 млрд.

Кроме того, подорожали акции Oracle Corp. - на 6,5%, Intel Corp. - на 5,4%, Microsoft Corp. - на 1,6%, Amazon.com Inc. - на 1,2%, International Business Machines - на 0,5%.

В то же время котировки бумаг Roblox рухнули на 18,3% после того, как разработчик онлайн-платформы видеоигр ухудшил годовой прогноз денежных поступлений (bookings) - показателя, включающего отсроченные поступления и продажи виртуальной валюты.

Отчетности Chevron Corp. и Exxon Mobil разочаровали инвесторов, их капитализация сократилась на 1,4% и 1% соответственно.

Цена акций Nvidia Corp. опустилась на 0,6%, Boeing Co. - на 0,7%, Amgen - на 4,8%, McDonald's Corp. - на 2,4%.

Dow Jones Industrial Average в пятницу уменьшился на 152,87 пункта (на 0,31%) и составил 49499,27 пункта.

В то же время значение Standard & Poor's 500 по итогам торгов выросло на 21,11 пункта (на 0,29%) - до 7230,12 пункта.

Индекс Nasdaq Composite увеличился на 222,13 пункта (на 0,89%) и завершил сессию на отметке 25114,44 пункта.

Amazoncom Apple Dow Jones Nasdaq Уолл-стрит
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что случилось этой ночью: понедельник, 4 мая

Уолл-стрит не показала единой динамики в пятницу

 Уолл-стрит не показала единой динамики в пятницу

Монстр-трак пробил ограждение и въехал в толпу на юго-западе Колумбии

 Монстр-трак пробил ограждение и въехал в толпу на юго-западе Колумбии

США задействуют эсминцы и самолеты в операции по проведению судов через Ормуз

 США задействуют эсминцы и самолеты в операции по проведению судов через Ормуз

Мерц заявил, что вывод войск США из Германии не связан с разногласиями с Трампом

 Мерц заявил, что вывод войск США из Германии не связан с разногласиями с Трампом

Трамп заявил, что США будут помогать судам покинуть Ормузский пролив

Израильские СМИ утверждают, что Трамп отверг новое иранское предложение об урегулировании

 Израильские СМИ утверждают, что Трамп отверг новое иранское предложение об урегулировании

КСИР заявил, что Трамп должен выбрать между невозможной военной операцией и плохим соглашением

США могут вывести из Германии находящуюся там на ротации армейскую бригаду

 США могут вывести из Германии находящуюся там на ротации армейскую бригаду

Что случилось этой ночью: воскресенье, 3 мая
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2019 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9218 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 149 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 291 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 162 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 246 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 78 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов