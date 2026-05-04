Уолл-стрит не показала единой динамики в пятницу

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Фондовый индекс Dow Jones в пятницу снизился, тогда как S&P 500 и Nasdaq выросли до исторических максимумов благодаря сильной квартальной отчетности технологических компаний.

По итогам всей прошедшей недели Dow Jones прибавил 0,5%, S&P 500 - 0,9%, Nasdaq - 1,1%.

Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в апреле остался на уровне предыдущего месяца - 52,7 пункта, говорится в сообщении Института управления поставками (ISM). Это максимальный уровень с августа 2022 года.

Аналитики в среднем прогнозировали подъем до 53 пунктов, по данным Trading Economics. Значение индикатора выше 50 пунктов говорит о расширении деловой активности в производственном секторе, ниже - о ее сокращении.

Тем временем индекс менеджеров по закупкам (PMI) в промышленном секторе, рассчитываемый S&P Global, в апреле составил 54,5 пункта против 52,3 пункта месяцем ранее. Эксперты ожидали увеличения до 54 пунктов.

По данным LSEG I/B/E/S, аналитики прогнозируют рост прибыли компаний, акции которых входят в расчет S&P 500, в первом квартале в среднем на 27,8% относительно аналогичного периода прошлого года. Такой подъем является самым существенным за четыре года.

Из 314 компаний, которые уже опубликовали отчетность, у 83% прибыль оказалась лучше консенсус-прогноза, у 78% выручка превзошла ожидания.

"Сезон отчетности продолжает развиваться лучше, чем ожидалось, - полагает главный рыночный аналитик Carson Group Райан Детрик. - Похоже, что восходящая динамика рынка акций вполне может продолжиться и в мае".

В апреле S&P 500 поднялся на 10,4% Nasdaq - на 15,3%, что стало лучшим месячным приростом для индексов с 2020 года. Dow Jones в прошлом месяце увеличился на 7,1%.

Цена акций Apple Inc. выросла на 3,2%. Компания во втором финквартале (завершился 28 марта) увеличила выручку на 17% - до $112 млрд, что оказалось лучше ожиданий экспертов. Apple заявила, что подъем выручки в текущем финквартале составит 14-17%, что также превзошло прогнозы.

Котировки бумаг Colgate-Palmolive Co. повысились на 2,2%. Производитель потребительских товаров в первом квартале получил выручку в размере $5,32 млрд, скорректированную чистую прибыль - 97 центов в расчете на акцию. Аналитики прогнозировали соответственно $5,22 млрд и 95 центов, по данным LSEG.

Стоимость Estee Lauder поднялась на 3,4%. Выручка производителя косметики и парфюмерии в январе-марте составила $3,71 млрд при ожиданиях экспертов на уровне $3,69 млрд.

Кроме того, подорожали акции Oracle Corp. - на 6,5%, Intel Corp. - на 5,4%, Microsoft Corp. - на 1,6%, Amazon.com Inc. - на 1,2%, International Business Machines - на 0,5%.

В то же время котировки бумаг Roblox рухнули на 18,3% после того, как разработчик онлайн-платформы видеоигр ухудшил годовой прогноз денежных поступлений (bookings) - показателя, включающего отсроченные поступления и продажи виртуальной валюты.

Отчетности Chevron Corp. и Exxon Mobil разочаровали инвесторов, их капитализация сократилась на 1,4% и 1% соответственно.

Цена акций Nvidia Corp. опустилась на 0,6%, Boeing Co. - на 0,7%, Amgen - на 4,8%, McDonald's Corp. - на 2,4%.

Dow Jones Industrial Average в пятницу уменьшился на 152,87 пункта (на 0,31%) и составил 49499,27 пункта.

В то же время значение Standard & Poor's 500 по итогам торгов выросло на 21,11 пункта (на 0,29%) - до 7230,12 пункта.

Индекс Nasdaq Composite увеличился на 222,13 пункта (на 0,89%) и завершил сессию на отметке 25114,44 пункта.