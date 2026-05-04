Бессент призвал Китай принять участие в операции по открытию Ормузского пролива

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Китаю следует присоединиться к американским усилиям по разблокированию Ормузского пролива.

"Атаки Ирана привели к закрытию Ормузского пролива, а мы открываем его. Так что я бы порекомендовал Китаю присоединиться к нам и поддержать эту международную операцию", - сказал Бессент в эфире Fox News.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что американские военные будут помогать судам, заблокированным в Ормузском проливе, покинуть его. При этом предполагается, что эта операция не будет предусматривать присутствия ВМС США в проливе.