США не планируют сопровождать суда по Ормузскому проливу, но смогут атаковать в случае угроз

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - ВМС США не будут осуществлять сопровождение судов в Ормузском проливе, но будут находиться поблизости в боевой готовности, сообщает в понедельник Axios.

"В настоящее время нет планов по полномасштабному военно-морскому сопровождению судов... Вместо этого корабли ВМС США будут находиться поблизости и в полной готовности, вместе с американской военной авиацией", - пишет портал со ссылкой на американских чиновников.

По данным Axios, который ссылается на Центральное командование США, военная поддержка США будет включать ракетные эсминцы, беспилотники, более ста самолетов и вертолетов наземного и морского базирования, а также 15 тыс. военнослужащих.

"Правила применения силы для американских войск в регионе были изменены, и им разрешено наносить удары в случае непосредственных угроз судам, проходящим через пролив, в частности от скоростных катеров Корпуса стражей Исламской революции или от иранских ракетных позиций", - цитирует портал американского чиновника.

Собеседник издания отметил, что "США уничтожили бы любые ракеты или скоростные катера, которые иранцы запустили бы в ответ, и возобновили бы войну в полную силу в случае эскалации со стороны Ирана – его атак на страны Залива".

По словам высокопоставленного американского чиновника, который беседовал с Axios, "президент хочет действий, он не хочет сидеть сложа руки, он хочет давления, он хочет сделку".

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что американские военные будут помогать судам, заблокированным в Ормузском проливе, покинуть его. При этом предполагается, что эта операция не будет предусматривать присутствия ВМС США в проливе.

