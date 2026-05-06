Трамп заявил об увеличении производства ракет Tomahawk и ЗРК Patriot

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил в Белом доме, что Вашингтон наращивает производство зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot и крылатых ракет Tomahawk.

"Производители вооружений строят по шесть, семь заводов прямо сейчас, чтобы штамповать Patriot и Tomahawk", - сказал он.

Он назвал эти образцы вооружений - "невероятными".

Также он сообщил, что недавно Иран выпустил по авианосцу США 111 ракет, но ни одна из них не достигла цели. "Только вдумайтесь. Пять лет назад такое было бы невозможно", - сказал Трамп.

Дональд Трамп Иран США Patriot
