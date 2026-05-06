Умер основатель CNN Тед Тернер

Фото: AP/ТАСС

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Бизнесмен Тед Тернер, основавший телеканал CNN, скончался в возрасте 87 лет.

По данным CNN, в 2018 году у Тернера была диагностирована деменция с тельцами Леви.

Тернер основал CNN, первый кабельный новостной канал с 24-часовым вещанием, в 1980 году.

Сейчас CNN принадлежит медиакомпании Warner Bros Discovery (WBD), которая находится в процессе поглощения со стороны Paramount Skydance. Стоимость WBD оценена в $81 млрд ($110 млрд с учетом долга). Открытое письмо против сделки подписали более 4 тыс. человек, включая актрису Джейн Фонду, третью жену Тернера.

