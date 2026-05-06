Axios сообщил о работе США и Ирана над меморандумом о завершении конфликта

В одностраничном документе будет говориться о прекращении войны с перспективой будущих переговоров

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Переговорщики из США считают, что приближаются к согласованию с Ираном короткого меморандума о взаимопонимании, в котором будут изложены условия прекращения вооруженного конфликта, сообщает Axios со ссылкой на неназванных американских чиновников.

По их словам, в Белом доме считают, что приближаются к согласованию с Ираном текста одностраничного меморандума о взаимопонимании по поводу прекращения войны и по определению рамок для более детальных переговоров по ядерной проблеме.

Американская сторона ожидает, что Иран в течение ближайших 48 часов передаст ответы по ряду ключевых пунктов этого документа. Пока ничего еще не согласовано, однако источники Axios утверждают, что стороны сейчас ближе всего к соглашению с момента начала боевых действий.

Меморандум, если он будет одобрен в нынешнем виде, будет предусматривать мораторий на обогащение урана в Иране, согласие США на отмену в дальнейшем санкций и на возвращение замороженных иранских активов. Также нынешняя версия меморандума содержит объявление о завершении войны в ближневосточном регионе и о начале 30-дневного периода переговоров по детальному соглашению об открытии Ормузского пролива, ограничении иранской ядерной программы и отмене санкций США.

Предполагается, что в случае подписания меморандума Соединенные Штаты в течение 30 дней поэтапно завершат морскую блокаду Ирана. Тегеран же, тоже в несколько этапов, восстановит движение судов через Ормузский пролив.

Axios подчеркивает, что многие положения из меморандума будут выполнены только при условии заключения на более позднем этапе всеобъемлющего соглашения США с Ираном. Само согласование меморандума не будет гарантировать, что стороны не возобновят конфронтацию в случае провала дальнейших консультаций.

По данным собеседников Axios, дальнейшие переговоры США и Ирана могут пройти в Исламабаде или Женеве. Если переговоры провалятся, у военных США будет возможность восстановить морскую блокаду или же - возобновить боевые действия, добавили чиновники.