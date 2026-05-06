Спикер иранского парламента заявил о попытках США заставить Иран капитулировать

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - США пытаются принудить Иран к капитуляции, используя различные методы, заявил спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф в аудиообращении к нации. Об этом сообщает FARS.

"Враг в соответствии со своим новым планом, используя морскую блокаду, экономическое давление и медийную кампанию, стремится разрушить единство страны, чтобы заставить нас сдаться", - сказал он.

По словам Галибафа, в Тегеране по-прежнему считают высоким риск военного нападения на страну. "Но часть плана врага, которая затрагивает общество, направлена на ослабление Ирана изнутри", - подчеркнул он.

"Враг очень рассчитывает на экономическое давление. Очевидно, что ему снова предоставили ошибочные доклады, и на основе этих докладов он принял неверное решение. А это ошибочное решение приведет к трудностям для всех", - сказал Галибаф.

Президент США Дональд Трамп 5 мая заявил, что Ирану пора признать свое поражение. "Мы играем по старинке. Ирану стоит вывесить белый флаг. Они очень гордые люди, и может быть, вы этого флага так не увидите, но им по сути уже пора вывесить белый флаг - капитулировать", - сказал Трамп журналистам в Белом доме.

Axios со ссылкой на источники затем сообщил, что переговорщики из США считают, будто приближаются к согласованию с Ираном короткого меморандума о взаимопонимании, в котором будут изложены условия прекращения вооруженного конфликта.

Axios подчеркивает, что многие положения из меморандума будут выполнены только при условии заключения на более позднем этапе всеобъемлющего соглашения США с Ираном. Портал отмечает, что само согласование меморандума не будет гарантировать, что стороны не возобновят конфронтацию в случае провала дальнейших консультаций. При этом в меморандуме упоминался мораторий на обогащение урана в Иране, различные ограничения иранской ядерной программы. Трамп позднее уверял, что обогащенный уран вывезут из Ирана в США.

Однако в среду спикер комитета по внешней политике и нацбезопасности иранского парламента Ибрагим Резаи заявил, что меморандум о взаимопонимании между США и Ираном скорее выражает позицию Вашингтона, а не отображает реальное положение дел.