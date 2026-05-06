Грузовое судно подверглось ракетной атаке в Персидском заливе

Несколько моряков получили ранения

Фото: Asghar Besharati/Getty Images

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Коммерческое судно CGM San Antonio накануне поздно вечером попало под ракетный обстрел в восточной части Персидского залива, сообщил телеканал CBS News, ссылаясь на американские официальные лица.

По их данным, судно было поражено, предположительно, крылатой ракетой наземного базирования, в результате чего несколько членов филиппинского экипажа получили ранения.

Источники отметили, что поражение судна, принадлежащего французской фирме, произошло поздно вечером во вторник по местному времени, когда оно находилось недалеко от Дубая около побережья Объединенных Арабских Эмиратов.

Управление морских торговых операций Соединенного Королевства (UKMTO) подтвердило, что во вторник получило сообщение о том, что "грузовое судно было поражено неизвестным снарядом".