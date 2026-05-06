Казахстан продлил запрет на вывоз нефтепродуктов еще на полгода

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Министерство энергетики Казахстана продлило запрет на вывоз с территории республики бензина, дизтоплива и отдельных видов нефтепродуктов до 21 ноября 2026 года, следует из приказа ведомства.

Согласно приказу министра энергетики "О некоторых вопросах вывоза нефтепродуктов с территории Республики Казахстан", с 21 мая по 21 ноября 2026 года продлевается запрет на вывоз нефтепродуктов автомобильным транспортом, в том числе в государства-члены Евразийского экономического союза.

Исключение составляют смазочные масла, а также топливо в заводских баках транспортных средств (не более одного раза в сутки).

Предусмотрены ограничения на вывоз железнодорожным транспортом нефтепродуктов. При этом сохраняется возможность экспорта бензина по утвержденным планам поставки в рамках госрегулирования производства и оборота отдельных нефтепродуктов, а также вывоза в гуманитарных целях по решению правительства.

Запрет на вывоз бензина, дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов автомобильным и железнодорожным транспортом действует в Казахстане с 20 ноября 2025 года сроком на шесть месяцев - до 20 мая текущего года. Мера распространяется, в том числе на поставки в страны ЕАЭС и направлена на предотвращение дефицита топлива на внутреннем рынке.