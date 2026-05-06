В Дании побит рекорд по длительности переговоров о формировании коалиционного правительства

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Исполняющая обязанности главы правительства Дании Метте Фредриксен в среду побила рекорд страны по длительности ведения коалиционных переговоров о формировании кабинета, которые продолжаются уже 43 дня, сообщает ЭФЭ.

Агентство напоминает, что Фредриксен (Социал-демократическая партия, СДП) получила от короля Дании Фредерика X мандат на формирование коалиционного правительства 25 марта, на следующий день после парламентских выборов, на которых СДП вышла в лидеры, но получила худший за столетие результат - 22% голосов избирателей. С тех пор она проводила раздельные переговоры с руководством ряда партий, однако до сих пор функционирующего кабинета ей сформировать так и не удалось.

Фредриксен недавно заверила, что начала формирование союза между СДП, Социал-либеральной партией и Умеренной партией, правда, о сроках, когда может быть сформировано новое правительство, она умолчала.

По ее словам, "это займет столько времени, сколько будет необходимо".

Прежний рекорд принадлежит также Фредриксен, которая в 2022 году объявила о формировании правительства спустя 42 дня после выборов.