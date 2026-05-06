Поиск

В Дании побит рекорд по длительности переговоров о формировании коалиционного правительства

В Дании побит рекорд по длительности переговоров о формировании коалиционного правительства
Фото: Kristian Tuxen Ladegaard Berg/NurPhoto via Getty Images

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Исполняющая обязанности главы правительства Дании Метте Фредриксен в среду побила рекорд страны по длительности ведения коалиционных переговоров о формировании кабинета, которые продолжаются уже 43 дня, сообщает ЭФЭ.

Агентство напоминает, что Фредриксен (Социал-демократическая партия, СДП) получила от короля Дании Фредерика X мандат на формирование коалиционного правительства 25 марта, на следующий день после парламентских выборов, на которых СДП вышла в лидеры, но получила худший за столетие результат - 22% голосов избирателей. С тех пор она проводила раздельные переговоры с руководством ряда партий, однако до сих пор функционирующего кабинета ей сформировать так и не удалось.

Фредриксен недавно заверила, что начала формирование союза между СДП, Социал-либеральной партией и Умеренной партией, правда, о сроках, когда может быть сформировано новое правительство, она умолчала.

По ее словам, "это займет столько времени, сколько будет необходимо".

Прежний рекорд принадлежит также Фредриксен, которая в 2022 году объявила о формировании правительства спустя 42 дня после выборов.

Дания Метте Фредриксен
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Умер основатель CNN Тед Тернер

 Умер основатель CNN Тед Тернер

Brent подешевела на 6,4% до $102,86 за баррель

В Дании побит рекорд по длительности переговоров о формировании коалиционного правительства

 В Дании побит рекорд по длительности переговоров о формировании коалиционного правительства

Axios сообщил о работе США и Ирана над меморандумом о завершении конфликта

Казахстан продлил запрет на вывоз нефтепродуктов еще на полгода

Шеф Пентагона представит в Конгрессе полные данные о расходах на операцию в Иране

Что случилось этой ночью: среда, 6 мая

Грузовое судно подверглось ракетной атаке в Персидском заливе

 Грузовое судно подверглось ракетной атаке в Персидском заливе

Третий ракетный эсминец ВМС США зашел в Персидский залив

Аракчи прибыл в Пекин для переговоров с Ван И
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2085 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9269 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 150 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 291 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 162 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 246 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 78 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов