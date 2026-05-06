Что случилось этой ночью: среда, 6 мая

Атака БПЛА на Джанкой, приостановка проекта "Свобода" в Ормузе, визит Аракчи в Пекин

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Пять человек погибли в результате удара БПЛА по Джанкою, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

- Дональд Трамп объявил о временной приостановке проекта "Свобода" по сопровождению судов в Ормузском проливе.

- Иран запустил новый механизм управления морским движением через Ормузский пролив: суда будут получать электронное письмо с правилами транзита и корректировать свои действия.

- Марко Рубио заявил, что в интересах России и Китая поддержать американский проект резолюции СБ ООН по Ормузу. Документ внесли в СБ ООН во вторник.

- Коммерческое судно CGM San Antonio, принадлежащее французской фирме, попало под ракетный обстрел в Персидском заливе, несколько моряков получили ранения, сообщил CBS News.

- Глава МИД Ирана Аббас Аракчи прибыл в Пекин для переговоров с министром иностранных дел КНР Ван И.

- The Rolling Stones представили новый студийный альбом Foreign Tongues на закрытом мероприятии в Нью-Йорке.

- Английский "Арсенал" со счетом 1:0 выиграл у испанcкого "Атлетико" в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА.