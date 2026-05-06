Шеф Пентагона представит в Конгрессе полные данные о расходах на операцию в Иране

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Министру войны США Питу Хегсету предстоит ответить на вопросы о реальной стоимости военной операции в Иране, когда на следующей неделе он будет давать показания на слушаниях в Конгрессе по поводу бюджетного запроса Пентагона на сумму $1,45 трлн на следующий финансовый год, сообщает газета The New York Times.

В следующий вторник он выступит перед комитетом по ассигнованиям Палаты представителей, а затем перед сенатским комитетом.

В минувшую среду в ходе слушаний в комитете Палаты представителей по вооруженным силам, представители Пентагона оценили стоимость операции "Эпическая ярость" примерно в $25 млрд, в которую включены исключительно расходы на боеприпасы.

Однако, как сообщил телеканал CBS News со ссылкой на американских чиновников, знакомых с внутренними оценками, реальная стоимость проведения операции США против Ирана достигает почти $50 млрд. Исполняющий обязанности финансового контролера Пентагона Джуль Херст в минувший четверг на слушаниях в сенатском комитете по вооруженным силам заявил, что стоимость понесенных убытков и расходов на восстановление объектов в регионе пока трудно оценить.

Министр войны США Пит Хегсет и председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн на минувшей неделе выступили перед законодателями, защищая масштабный бюджетный запрос Пентагона в размере $1,45 трлн.

Однако американские законодатели заявили, что ожидают, что в конце этого года администрация обратится к конгрессу с просьбой выделить ещё как минимум $100 млрд на пополнение запасов боеприпасов и покрытие других расходов, отмечает газета.