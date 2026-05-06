Трамп заявил об успешных переговорах с Ираном и возможном заключении сделки

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что у Вашингтона состоялись успешные переговоры с Ираном и в ближайшее время будет возможно достичь соглашения.

"У нас были очень хорошие переговоры за последние 24 часа. И вполне возможно, что мы заключим сделку", - сказал он журналистам в Белом доме в среду.

По словам Трампа, "мы посмотрим, придем ли мы к этому". "Если мы к этому придем, у них не может быть ядерного оружия", - подчеркнул Трамп.

"Если мы этого не сделаем, нам придется пойти на гораздо более серьезный шаг", - добавил президент США.