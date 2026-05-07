Лидер партии "Прогрессивная Болгария" Радев получил мандат на формирование правительства

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Президент Болгарии Илияна Йотова в четверг вручила лидеру партии "Прогрессивная Болгария" Румену Радеву мандат на формирование правительства, сообщает Болгарское национальное телевидение.

"Прогрессивная Болгария" победила на прошедших в стране 19 апреля парламентских выборах, заручившись поддержкой почти 45% избирателей.

Телевидение отмечает, что Радев уже сформировал правительство, которое, как ожидается, пройдет процедуру утверждения в парламенте уже в пятницу.

В правительстве Радева 22 министра. На пост главы внешнеполитического ведомства Радев предложил Велиславу Петрову-Чамову, руководителя министерства обороны - Димитара Стоянова, министра внутренних дел - Ивана Демерджиева, министра юстиции - Николая Найденова. Министерство энергетики может возглавить Ива Петрова.