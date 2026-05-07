Поиск

Лидер партии "Прогрессивная Болгария" Радев получил мандат на формирование правительства

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Президент Болгарии Илияна Йотова в четверг вручила лидеру партии "Прогрессивная Болгария" Румену Радеву мандат на формирование правительства, сообщает Болгарское национальное телевидение.

"Прогрессивная Болгария" победила на прошедших в стране 19 апреля парламентских выборах, заручившись поддержкой почти 45% избирателей.

Телевидение отмечает, что Радев уже сформировал правительство, которое, как ожидается, пройдет процедуру утверждения в парламенте уже в пятницу.

В правительстве Радева 22 министра. На пост главы внешнеполитического ведомства Радев предложил Велиславу Петрову-Чамову, руководителя министерства обороны - Димитара Стоянова, министра внутренних дел - Ивана Демерджиева, министра юстиции - Николая Найденова. Министерство энергетики может возглавить Ива Петрова.

Болгария Румен Радев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Суд в Армении отменил домашний арест брату и племяннику Католикоса всех армян

В ЕК пока не видят опасности пандемии хантавируса для европейцев

 В ЕК пока не видят опасности пандемии хантавируса для европейцев

В Кремле сожалеют, что Армения продолжает попытки "сидения на двух стульях"

В Мьянме освобождены две россиянки, попавшие в плен к преступной группировке

Котировки Brent упали ниже $99 за баррель

 Котировки Brent упали ниже $99 за баррель

Магнитные бури ожидаются на Земле в четверг и пятницу

Brent подорожала до $101,84 за баррель после обвала котировок накануне

 Brent подорожала до $101,84 за баррель после обвала котировок накануне

Что случилось этой ночью: четверг, 7 мая

Вашингтон назвал Тегеран самой большой угрозой на Ближнем Востоке

США добиваются 20-летнего моратория на обогащение урана в Иране

 США добиваются 20-летнего моратория на обогащение урана в Иране
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2102 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9288 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 163 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 150 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 291 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 78 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов