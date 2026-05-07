Вашингтон назвал Тегеран самой большой угрозой на Ближнем Востоке

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Вашингтон считает Тегеран самой большой угрозой на Ближнем Востоке, указано в опубликованной Белым домом обновленной стратегии США по противодействию терроризму.

"Наибольшая угроза для Соединенных штатов со стороны Ближнего Востока исходит именно от Ирана, напрямую в форме его ядерного и ракетного потенциала и косвенно в форме миллиардов долларов, которые он направляет своим террористическим прокси, включая "Хезболлу", - говорится в документе.

Также отмечается, что "решительные действия" президента США Дональда Трампа "будут продолжаться до тех пор, пока режим в Тегеране не перестанет представлять угрозу для Соединенных Штатов".

В стратегии отмечается, что в целом террористическая угроза изменилась, и страна сталкивается с тремя основными типами террора: "наркотеррористы и транснациональные группировки, традиционные исламистские террористы, леворадикальные экстремисты".

"Мы можем справиться с каждой из этих групп, но угроза значительная и всепроникающая", - подчеркивается в документе.

Кроме того, согласно стратегии, страны Европы остаются для США "ведущими и долговременными партнерами в борьбе с терроризмом".

При этом, по мнению Вашингтона, "недопустимо, чтобы богатые союзники по НАТО служили финансовыми, логистическими и вербовочными центрами для террористов".

Европа, как отмечено в тексте, "находится под серьезной угрозой и является как мишенью для террористов, так и рассадником террористических угроз".

В связи с этим в Вашингтоне призывают европейские страны "значительно нарастить контртеррористические усилия немедленно".