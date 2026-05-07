В ЦРУ считают, что Иран сохранил более половины запасов ракет

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - В ЦРУ полагают, что удары США и Израиля смогло пережить существенно больше половины ракетного арсенала Ирана, сообщает в четверг The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

"По словам трех лиц, анализ разведсообщества, чьи секретные оценки по Ирану часто бывают более трезвыми, чем официальные заявления администрации США, также показал, что Тегеран сберег существенные возможности в области баллистических ракет, несмотря на недели интенсивных бомбардировок США и Израиля", - информирует издание.

По словам одного из собеседников газеты, у Ирана осталось 75% довоенных запасов мобильных пусковых установок и 70% ракетных арсеналов. Также есть свидетельства того, что Иран смог восстановить и снова обеспечить функционирование почти всех подземных ракетных объектов, починить часть поврежденных ракет и даже собрать ракеты, которые были почти готовы до начала ударов по стране.

Один из американских чиновников отметил, что сроки, за которые Иран может возобновить сборку баллистических ракет в значимых объемах, также сократились.

WP напоминает, что ранее проведенный изданием анализ показал: удары Ирана уничтожили или повредили 228 строений или единиц техники, связанных с военным присутствием США на Ближнем Востоке, и это существенно более серьезный урон, чем публично признает американская администрация.

В то же время неназванный высокопоставленный представитель разведсообщества США заявил WP, что блокада США иранских портов наносит ущерб экономике Ирана, а его военный потенциал сильно сократился. "Военные силы Ирана очень сильно подорваны, ВМС уничтожены, лидеры прячутся", - заверил он.

Во вторник президент США Дональд Трамп заявил, что Ирану пора признать свое поражение. "Мы играем по старинке. Ирану стоит вывесить белый флаг. Они очень гордые люди, и может быть, вы этого флага так не увидите, но им по сути уже пора вывесить белый флаг - капитулировать", - сказал Трамп журналистам в Белом доме.

Позднее спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф сказал, что США пытаются принудить Иран к капитуляции, используя различные методы давления, в том числе медийную кампанию. По словам Галибафа, в Тегеране по-прежнему считают высоким риск военного нападения на страну.