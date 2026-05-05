Президент США посоветовал Ирану отказаться от продолжения борьбы

Дональд Трамп
Фото: EPA/ТАСС

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что Ирану пора признать свое поражение.

"Мы играем по старинке. Ирану стоит вывесить белый флаг. Они очень гордые люди, и может быть, вы этого флага так не увидите, но им по сути уже пора вывесить белый флаг - капитулировать", - сказал Трамп.

По его словам, при администрации президента США Барака Обамы Белый дом предпочитал идти на поводу у Ирана и передавал ему десятки миллиардов долларов. Однако, отметил Трамп, теперь США действуют иначе.

Трамп пояснил, что в этой задаче помогают вооруженные силы США, которые усилились благодаря его работе на посту президента. В то же время Трамп признал, что не думал о таком активном использовании ВС США в ходе своего второго президентского срока и заверил, что ему не доставляют радости удары по связанным с Ираном целям.

Ранее глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что американские военные готовы возобновить в случае необходимости боевые действия против Ирана,.

"Если Иран не готов выполнить свою часть сделки или заключить соглашение, то министерство обороны США находится в боевой готовности", - сказал он.

Он указал, что в ходе начавшейся в понедельник миссии "Свобода" по выводу застрявших в Персидском заливе торговых судов через Ормузский пролив, когда уже произошли столкновения между США и Ираном, происходит проверка на прочность режима прекращения огня.

Хроника 28 февраля – 05 мая 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
