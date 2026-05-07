Саудовская Аравия и Кувейт сняли ограничения для США на использование своих военных баз

Они также разрешили американцам использовать свое воздушное пространство, сообщило The Wall Street Journal

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Саудовская Аравия и Кувейт вновь разрешили американским военным использовать свои военные базы и воздушное пространство, сообщает в четверг The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на американские и саудовские источники.

"Саудовская Аравия и Кувейт отменили ограничения на использование американскими военными своих баз и воздушного пространства, введенные после начала операции США по возобновлению судоходства через Ормузский пролив", - передает издание.

WSJ отмечает, что тем самым удалось устранить препятствие, которое мешало проведению американской операции "Свобода". Так, ранее телеканал NBC News, ссылаясь на источники, передавал, что США пришлось приостановить операцию из-за решения Саудовской Аравии закрыть американским ВВС доступ к базам и в воздушное пространство королевства.

"Администрация Трампа теперь намерена возобновить операцию по сопровождению коммерческих судов при поддержке ВМС и ВВС, которую она приостановила на этой неделе спустя 36 часов, завили американские чиновники", - отмечает WSJ.

Однако неясно, когда именно может возобновиться операция. Представители Пентагона ранее называли сроком эту неделю.