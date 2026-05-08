Трамп заверил, что не собирается вторгаться на Кубу

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва сообщил, что получил заверения от президента США Дональда Трампа об отсутствии у Вашингтона намерений вторгаться на Кубу.

"Если мне правильно перевели его слова, то он мне сказал, что не собирается вторгаться на Кубу", - приводит его слова агентство ЭФЭ.

На пресс-конференции в Вашингтоне после встречи с Трампом бразильский лидер также подчеркнул, что готов помочь в решении разногласий между Кубой и США.

"Куба нацелена на диалог и на поиски решения, которое позволит положить конец американской блокаде. Эта блокада не смогла лишить Кубу свободы, обретенной благодаря революции", - добавил Лула да Силва.

