РФ готова принять меры для защиты судоходства в Арктике

Буксировка атомного ледокола "Ленин" в док
Фото: Дмитрий Дубов/ РИА Новости

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Россия примет все необходимые меры для защиты свободы судоходства в Арктике, включая военно-политические, сообщает в пятницу газета "Известия" со ссылкой на посла РФ в Оттаве Олега Степанова.

"Россию канадское или чье-то еще бряцание саблями не страшит. Выступая за сохранение региона зоной мира, устойчивого развития и взаимодействия, мы одновременно продолжим надежно обеспечивать свои национальные интересы и интересы безопасности, включая защиту свободы судоходства. И будем предпринимать для этого все необходимые меры. Как дипломатического, так и военно-политического характера", - приводит издание слова посла.

В марте правительство Канады объявило о планах выделить $25 млрд на модернизацию и появление новых баз на севере страны, напоминает газета. Основная часть средств должна пойти на развитие баз в Йеллоунайфе, Инувике и Икалуите, а также на развертывание оперативной базы в регионе Лабрадор. Благодаря этим объектам НАТО сможет размещать там свою авиацию и обнаруживать ракеты и самолеты других государств, уточняется в статье.

При этом в апреле власти Великобритании сообщили о создании военно-морского альянса стран Северной Европы, пишет газета. Его цель - подготовка к конфликту с РФ к 2029 году, о чем открыто заявил главком британских ВМС генерал сэр Гвин Дженкинс.

По словам Степанова, остается открытым вопрос об источниках финансирования подобных проектов Оттавы. В условиях усиливающейся нагрузки на бюджет и необходимости реализации масштабных социально-экономических программ не вполне ясно, откуда канадское правительство возьмет деньги.

"Тенденция к милитаризации Заполярья со стороны западных стран очевидна и подтачивает традиционно сложившийся в регионе баланс стабильности. На протяжении десятилетий Арктика оставалась территорией сотрудничества и предсказуемости. Если западные члены пока что существующего Арктического Совета хотят идти по пути эскалации напряженности, то тем самым будут прежде всего подрывать собственную безопасность", - подчеркнул посол РФ в Канаде.

Арктика НАТО Канада Степанов
