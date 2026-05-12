Еще один вероятный разлив нефти зафиксирован рядом с иранским островом Харк

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Обсерватория по конфликтам и окружающей среде (CEOBS) заявила об обнаружении при изучении спутниковых снимков нефтяного пятна недалеко от иранского острова Харк.

"Новый разлив нефти можно разглядеть с иранского острова Харк, на этот раз он образовался в результате сброса нефти с берега восточного побережья", - говорится в сообщении CEOBS в социальной сети X.

Пятно находится примерно в 700 метрах от острова.

На прошлой неделе западные СМИ сообщали об обнаружении другого нефтяного пятна, однако тогда иранские власти заявили, что эта информация не подтвердилась.

CEOBS является базирующейся в Великобритании организацией, которая отслеживает последствия военных конфликтов для окружающей среды.

На острове Харк расположены ключевые иранские нефтяные объекты. Кроме того, на нем оборудованы многочисленные позиции иранских вооруженных сил.

В Таиланде предложили сократить срок безвизового пребывания туристов с 60 до 30 дней

