Рядом с иранским островом Харк замечен возможный разлив нефти

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - На спутниковых снимках морской акватории рядом с иранским островом Харк обнаружено предполагаемое нефтяное пятно, сообщают в пятницу западные СМИ.

Согласно этим снимкам, "предполагаемый разлив нефти длиной в восемь километров, который на снимках выглядит как серо-белое пятно, отмечен в водах к западу от острова".

Причина возможного разлива и место его происхождения в настоящее время неизвестны.

На острове Харк расположены ключевые иранские нефтяные объекты. Кроме того, на нем оборудованы многочисленные позиции иранских вооруженных сил.